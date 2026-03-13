Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: ¿traición en la 4T? Aliados de Claudia Sheinbaum Pardo amenazan con frenar su Plan B electoral y el país debate sobre democracia y poder. Mientras tanto, la federación investiga el posible vínculo de policías con el CJNG y colectivos de desaparecidos luchan por justicia y por conocer la verdad sobre sus familiares. Desde Oriente Medio, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, promete mantener la presión sobre sus enemigos y la tensión internacional escala. En la Ciudad de México, la Guardia Nacional amonesta a taxis de Uber y DiDi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que los fans de Bruno Mars reaccionan con sorpresa ante el aumento de más del 100% en los precios de sus boletos.

Prepárate para un episodio lleno de política, justicia, tensiones internacionales y música. Y sí, también hablamos de cómo tu cartera podría llorar si quieres ver a Bruno Mars en vivo. Dale play y... ¡Entérate!