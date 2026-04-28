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Lo que ocurrió el sábado en el Washington Hilton, en lo que ha sido calificado como el tercer atentado contra Donald Trump, es una señal preocupante de algo mucho más profundo: la normalización de la violencia política en un país partido en dos y armado hasta los dientes. Rodrigo De León González, analista geopolítico y profesor del área Entorno Político y Social del IPADE, nos habla al respecto.Link de registro para el IPADE Trends:https://cloud.edu.ipade.mx/ipade-trends?utm_source=paginaweb&utm_medium=paginaweb#

En otros temas:

Estados Unidos intensifica la ofensiva anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado / Una de cada cinco gasolineras incumple el precio pactado para el diésel. ¿Qué está haciendo el gobierno? Ya se los cuento / El rey Carlos III llegó ayer a Estados Unidos para una visita de Estado en medio de crecientes tensiones entre el presidente Trump y el primer ministro británico Keir Starmer.

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