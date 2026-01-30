Sinaloa vuelve a estar en el ojo del huracán por un atentado a dos diputados de Movimiento Ciudadano. ¿Qué ha pasado y cuál es la situación? Oswaldo Villaseñor, periodista y analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

Donald Trump y Claudia Sheinbaum hablan por teléfono. Después Trump sorprendió con elogios para la presidenta en su red social / El Senado de EUA enfrenta horas decisivas en torno al financiamiento del Gobierno federal. ¿Habrá nuevo cierre gubernamental?