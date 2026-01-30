Más Información

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Vocero cubano acusa a EU de buscar un “genocidio”; advierte que el bloqueo de petróleo paraliza al país

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir"; sigue ejerciendo presión sobre la isla caribeña

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

Sinaloa vuelve a estar en el ojo del huracán por un atentado a dos diputados de Movimiento Ciudadano. ¿Qué ha pasado y cuál es la situación? Oswaldo Villaseñor, periodista y analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

Donald Trump y Claudia Sheinbaum hablan por teléfono. Después Trump sorprendió con elogios para la presidenta en su red social / El Senado de EUA enfrenta horas decisivas en torno al financiamiento del Gobierno federal. ¿Habrá nuevo cierre gubernamental?

