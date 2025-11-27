¡Bienvenidos a Línea de Fondo!

Queremos aclarar que este episodio se grabó antes del primer partido de esta liguilla, muy fácil se darán cuenta... por supuesto, damos nuestro pronóstico definitivo sobre cada una de las series y quien creemos que serán los semifinalistas de este Apertura 2025. Obviamente, desmenuzamos las polémicas que rodearon a esta fase final donde a mucha gente le conviene involucrar a la afición a conversaciones forzadas.

También les damos un avance de lo que se puede ir vislumbrando como el partido inaugural del Mundial 2026, en donde la Selección Mexicana tendrá que dar un golpe de autoridad para proyectar su avance en la justa mundialista, somos optimistas, pero tampoco porristas.

Y por supuesto, el parlay de la semana de la NFL con Javier Maldonado, que viene de una jornada ganadora. No se lo pierdan si quieren ganarse unos pesitos para finalizar la quincena.