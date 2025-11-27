Más Información

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Romero Tellaeche retirará demanda contra Catherine Andrews; CIDE y SECIHTI prometen fortalecer integridad académica

Romero Tellaeche retirará demanda contra Catherine Andrews; CIDE y SECIHTI prometen fortalecer integridad académica

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

¡Bienvenidos a Línea de Fondo!

Queremos aclarar que este episodio se grabó antes del primer partido de esta liguilla, muy fácil se darán cuenta... por supuesto, damos nuestro pronóstico definitivo sobre cada una de las series y quien creemos que serán los semifinalistas de este Apertura 2025. Obviamente, desmenuzamos las polémicas que rodearon a esta fase final donde a mucha gente le conviene involucrar a la afición a conversaciones forzadas.

También les damos un avance de lo que se puede ir vislumbrando como el partido inaugural del Mundial 2026, en donde la Selección Mexicana tendrá que dar un golpe de autoridad para proyectar su avance en la justa mundialista, somos optimistas, pero tampoco porristas.

Y por supuesto, el parlay de la semana de la NFL con Javier Maldonado, que viene de una jornada ganadora. No se lo pierdan si quieren ganarse unos pesitos para finalizar la quincena.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]