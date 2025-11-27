Más Información
Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto
Romero Tellaeche retirará demanda contra Catherine Andrews; CIDE y SECIHTI prometen fortalecer integridad académica
Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará
Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables
Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados
¡Bienvenidos a Línea de Fondo!
Queremos aclarar que este episodio se grabó antes del primer partido de esta liguilla, muy fácil se darán cuenta... por supuesto, damos nuestro pronóstico definitivo sobre cada una de las series y quien creemos que serán los semifinalistas de este Apertura 2025. Obviamente, desmenuzamos las polémicas que rodearon a esta fase final donde a mucha gente le conviene involucrar a la afición a conversaciones forzadas.
También les damos un avance de lo que se puede ir vislumbrando como el partido inaugural del Mundial 2026, en donde la Selección Mexicana tendrá que dar un golpe de autoridad para proyectar su avance en la justa mundialista, somos optimistas, pero tampoco porristas.
Y por supuesto, el parlay de la semana de la NFL con Javier Maldonado, que viene de una jornada ganadora. No se lo pierdan si quieren ganarse unos pesitos para finalizar la quincena.
