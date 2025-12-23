En este episodio ponemos sobre la mesa historias que van de lo urgente a lo cotidiano: los aseguramientos de fentanilo se disparan y prenden alertas por el avance de esta droga, mientras en Hidalgo las lluvias dejan a familias enteras enfrentando pérdidas y daños graves. También revisamos los planes para concluir la ciclovía de Tlalpan antes de que termine el año y cerramos con una nota más ligera del mundo del espectáculo: Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian que ya son papás por cuarta vez. Noticias duras, ciudad y cultura pop, todo en un mismo recorrido. Dale play y... ¡Entérate!