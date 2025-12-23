Más Información

Brock Purdy lanza cinco pases de anotación en victoria de los 49ers sobre Colts

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

En este episodio ponemos sobre la mesa historias que van de lo urgente a lo cotidiano: los aseguramientos de fentanilo se disparan y prenden alertas por el avance de esta droga, mientras en Hidalgo las lluvias dejan a familias enteras enfrentando pérdidas y daños graves. También revisamos los planes para concluir la ciclovía de Tlalpan antes de que termine el año y cerramos con una nota más ligera del mundo del espectáculo: Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian que ya son papás por cuarta vez. Noticias duras, ciudad y cultura pop, todo en un mismo recorrido. Dale play y... ¡Entérate!

