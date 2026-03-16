Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El aval del SAT a la asociación a la que AMLO llamó a donar para apoyar a Cuba; el acuerdo de Morena, PT y PVEM para respaldar el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum; y el récord Guinness que obtuvo la Ciudad de México por la clase masiva de futbol en el Zócalo. También analizamos la tensión internacional tras el lanzamiento del misil iraní “Sejil” contra Israel, la investigación sobre un presunto acuerdo millonario vinculado al presidente argentino Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA, el creciente uso del efectivo entre los mexicanos y el polémico combate del Ring Royale en el que Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo tras más de 20 años de rivalidad. Dale play y... ¡Entérate!