Más Información
SAT dio aval reciente a asociación a la que AMLO llamó a donar para Cuba; podrá recibir aportaciones hasta 2030
Cae “Pepe”, encargado de trasladar a la pareja de “El Mencho” a Tapalpa; Sedena lo señala como operador logístico del CJNG
Lenia Batres denuncia “nado sincronizado” de la derecha en su contra; acusa intento de frenar su presidencia en la SCJN
Aureliano Hernández Palacios asume como auditor Superior; “un México sin corrupción es posible”, garantiza
CNDH exige reparación de daño al IMSS por violencia obstétrica contra mujer otomí; perdió a su bebé por negligencia médica
Indagan a presunta funcionaria de la fiscalía capitalina por discriminación; "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela", dijo
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El aval del SAT a la asociación a la que AMLO llamó a donar para apoyar a Cuba; el acuerdo de Morena, PT y PVEM para respaldar el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum; y el récord Guinness que obtuvo la Ciudad de México por la clase masiva de futbol en el Zócalo. También analizamos la tensión internacional tras el lanzamiento del misil iraní “Sejil” contra Israel, la investigación sobre un presunto acuerdo millonario vinculado al presidente argentino Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA, el creciente uso del efectivo entre los mexicanos y el polémico combate del Ring Royale en el que Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo tras más de 20 años de rivalidad. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]