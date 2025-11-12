Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

Cae turismo fronterizo por primera vez en tres años

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

La queja de congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, contra la política energética del gobierno de México, que acusan que se favorece a Pemex y la CFE en detrimento de la iniciativa privada, es una tensión más en la relación bilateral ¿qué riesgos genera esto para el TMEC? Pablo Zarate, especialista en temas energéticos, nos habla al respecto.

En otros temas:

México anunció nuevos aranceles de hasta 210% a las importaciones de azúcar / El gobierno de Estados Unidos está a un paso de poner fin al cierre. La Cámara de Representantes vota hoy el acuerdo alcanzado en el Senado.

