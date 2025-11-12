La queja de congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, contra la política energética del gobierno de México, que acusan que se favorece a Pemex y la CFE en detrimento de la iniciativa privada, es una tensión más en la relación bilateral ¿qué riesgos genera esto para el TMEC? Pablo Zarate, especialista en temas energéticos, nos habla al respecto.

En otros temas:

México anunció nuevos aranceles de hasta 210% a las importaciones de azúcar / El gobierno de Estados Unidos está a un paso de poner fin al cierre. La Cámara de Representantes vota hoy el acuerdo alcanzado en el Senado.