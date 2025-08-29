El avance de la Inteligencia Artificial ha generado preocupación, principalmente ante el miedo de que venga a reemplazar el trabajo que muchos de nosotros hacemos. Pero, ¿cuál es el reto ante la tecnología y cómo debemos prepararnos? Borja Castelar, futurista y speaker, nos habla al respecto.

