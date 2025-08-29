Más Información
Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica
“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena
SEP ofrece disculpa a 18 víctimas de agresión sexual en la CDMX; padres piden que esto no siga ocurriendo
Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte
Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones
Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones
El avance de la Inteligencia Artificial ha generado preocupación, principalmente ante el miedo de que venga a reemplazar el trabajo que muchos de nosotros hacemos. Pero, ¿cuál es el reto ante la tecnología y cómo debemos prepararnos? Borja Castelar, futurista y speaker, nos habla al respecto.
En otros temas:
La pelea entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña sigue acaparando los reflectores. Los priistas salen a marchar en apoyo a 'Alito', mientras que los morenistas buscan su desafuero / Dinamarca denuncia operaciones encubiertas de Estados Unidos en Groenlandia para la anexión de la isla.