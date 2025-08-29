Más Información

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

SEP ofrece disculpa a 18 víctimas de agresión sexual en la CDMX; padres piden que esto no siga ocurriendo

SEP ofrece disculpa a 18 víctimas de agresión sexual en la CDMX; padres piden que esto no siga ocurriendo

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Entra en vigor la regulación de bicimotos en CDMX

Entra en vigor la regulación de bicimotos en CDMX

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

Previo al regreso a clases, Coahuila reporta 53 casos de sarampión; reforzarán programa de vacunación

Previo al regreso a clases, Coahuila reporta 53 casos de sarampión; reforzarán programa de vacunación

El avance de la Inteligencia Artificial ha generado preocupación, principalmente ante el miedo de que venga a reemplazar el trabajo que muchos de nosotros hacemos. Pero, ¿cuál es el reto ante la tecnología y cómo debemos prepararnos? Borja Castelar, futurista y speaker, nos habla al respecto.

En otros temas:

La pelea entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña sigue acaparando los reflectores. Los priistas salen a marchar en apoyo a 'Alito', mientras que los morenistas buscan su desafuero / Dinamarca denuncia operaciones encubiertas de Estados Unidos en Groenlandia para la anexión de la isla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses