Entre el cansancio, el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo se vive hoy en Ucrania, y cuáles son las expectativas puestas en el acuerdo de paz que se negocia en estos momentos? Darina Tkachenko, periodista residente de Kiev, nos habla al respecto.

En otros temas:

Palacio Nacional y el Zócalo con vallas y bloques de cemento ante la marcha del #25N. ¿Llegamos todas? / Estados Unidos declara terrorista a Nicolás Maduro en medio de la escalada militar.