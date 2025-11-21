Más Información
Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña
México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta
Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch
Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales
En este episodio nos vamos full coronas y escándalos. Mientras Fátima Bosch celebra su triunfo como nueva Miss Universo y pone a México en alto con nuestra cuarta corona, volteamos también a ver cómo el legado de íconos como Frida Kahlo sigue marcando conversación y orgullo cultural. Pero no todo es glamour: el gobierno presume el golpe al huachicol más grande del sexenio, Trump vuelve a amenazar con medidas duras contra México, crece la alerta por fracking en zonas mineras, usuarios del transporte siguen sin ver mejoras pese a los aumentos, y la venta del taller de la vieja Mexicana desata pleito.
Belleza, arte, política y polémica… todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!
