En este episodio nos vamos full coronas y escándalos. Mientras Fátima Bosch celebra su triunfo como nueva Miss Universo y pone a México en alto con nuestra cuarta corona, volteamos también a ver cómo el legado de íconos como Frida Kahlo sigue marcando conversación y orgullo cultural. Pero no todo es glamour: el gobierno presume el golpe al huachicol más grande del sexenio, Trump vuelve a amenazar con medidas duras contra México, crece la alerta por fracking en zonas mineras, usuarios del transporte siguen sin ver mejoras pese a los aumentos, y la venta del taller de la vieja Mexicana desata pleito.

Belleza, arte, política y polémica… todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!