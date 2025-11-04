Más Información

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Tras alza de tarifa, micros incumplen reglas pactadas

Tras alza de tarifa, micros incumplen reglas pactadas

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.

Hablamos en Ciudad de México con el columnista y analista político Carlos Bravo Regidor; en Washington D.C. con el corresponsal de "Reforma", José Díaz Briseño, y en la misma ciudad con la corresponsal Dori Toribio.

Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]