Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.
Hablamos en Ciudad de México con el columnista y analista político Carlos Bravo Regidor; en Washington D.C. con el corresponsal de "Reforma", José Díaz Briseño, y en la misma ciudad con la corresponsal Dori Toribio.
Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “yestonoestodo.georgetown.edu” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.
