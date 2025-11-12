Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

Cae turismo fronterizo por primera vez en tres años

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Esta semana el sur del país se pone modo acción con la Operación Sable en el Corredor Interoceánico —y no, no es el nombre de una nueva serie de Netflix. Mientras tanto, los homicidios bajan, pero los bloqueos suben, y la seguridad sigue siendo tema de todos los días.

Además: habrá nueva declaración de los agentes que cuidaban a Carlos Manzo, el Metro necesita rehab (pero no la de Amy Winehouse) y el turismo fronterizo se toma un descansito.

Política, caos y un toque de humor para sobrevivir las noticias de la semana. Dale play y... ¡Entérate!

