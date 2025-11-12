Esta semana el sur del país se pone modo acción con la Operación Sable en el Corredor Interoceánico —y no, no es el nombre de una nueva serie de Netflix. Mientras tanto, los homicidios bajan, pero los bloqueos suben, y la seguridad sigue siendo tema de todos los días.

Además: habrá nueva declaración de los agentes que cuidaban a Carlos Manzo, el Metro necesita rehab (pero no la de Amy Winehouse) y el turismo fronterizo se toma un descansito.

Política, caos y un toque de humor para sobrevivir las noticias de la semana. Dale play y... ¡Entérate!