Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras el descarrilamiento en Oaxaca, donde las autoridades confirmaron que el accidente ocurrió por exceso de velocidad; y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que frenar el envío de petróleo a Cuba es una “decisión soberana” de México. También abordamos el reordenamiento del Centro Histórico, donde el gobierno capitalino advirtió que no todos los comerciantes ambulantes podrán regresar.

Además, analizamos el frente deportivo, donde los Patriotas buscarán su séptima corona si vencen a los Seahawks, y cerramos con el fenómeno digital que encendió las redes: la llamada “venganza” del ARMY, luego de que fans de BTS exhibieran y difundieran datos personales de presuntos revendedores de boletos. Información, contexto y debate, todo en un solo episodio para que no te pierdas lo que está marcando la agenda. Dale play y... ¡Entérate!