Morena ha comenzado a mostrar fracturas importantes después del ‘retiro’ de López Obrador como líder del movimiento. Claudia Sheinbaum se enfrenta a los radicales y a los moderados. ¿Las disputas afectarán a Morena rumbo al 2027? Carlos Bravo Regidor, analista político, nos habla al respecto.

En otros temas:

Para unos, la relación con Jeffrey Epstein les cuesta chambas y hasta títulos. Pero en el caso de Trump, los detalles de su relación siguen en lo oscurito, según un reportaje del New York Times / Netflix se retira de la puja por Warner Bros. Discovery, dejando vía libre a Paramount para adquirir los activos del estudio.