Morena celebró su Congreso Nacional Extraordinario. Llegó en modo cirugía, con relevo de dirigencia, reacomodo interno y una crisis que, aunque no estaba en el orden del día, ocupó todas las sillas del salón: la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve políticos sinaloenses. Carolina Rangel, Secretaria General de Morena, nos habla al respecto.

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