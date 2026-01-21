Más Información
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado
ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan
Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave
Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: México suma 92 criminales entregados a EU. El Gobierno negocia con PT y Verde pluris y becas. Europa y Canadá advierten represalias comerciales contra Trump. Jalisco lidera casos de sarampión, alertan fallas en cinco líneas del Metrobús y pese a un decreto, continúa la oferta para legalizar autos chocolate. Además, Sasha Sokol acusa incumplimiento de Luis de Llano y revisamos los beneficios de comer hongos
Información breve y directa. Dale play y... ¡Entérate!
