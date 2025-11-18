Más Información

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

Mientras México enfrenta un boom de personas buscando ayuda contra las adicciones, también arde el debate por policías que rompieron protocolos en la marcha Gen Z. El AIFA seguirá viviendo de subsidios, Disney suelta el tráiler de Moana live-action, Trump vuelve a amenazar a México (sí, otra vez), las remesas bajan en Zacatecas y Profeco explica cuál es la mejor leche sin que te vean la cara. Un episodio rápido, claro y sin rodeos; Información seria, pero contada en modo chill. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]