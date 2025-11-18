Más Información
Inician 18 indagatorias a policías por violar protocolos en la marcha de la Generación Z; siete podrían ser suspendidos
Colegio de Abogados condena actos de violencia en marcha de la Generación Z; acusa represión y abre asesoría jurídica para jóvenes
Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas
Mientras México enfrenta un boom de personas buscando ayuda contra las adicciones, también arde el debate por policías que rompieron protocolos en la marcha Gen Z. El AIFA seguirá viviendo de subsidios, Disney suelta el tráiler de Moana live-action, Trump vuelve a amenazar a México (sí, otra vez), las remesas bajan en Zacatecas y Profeco explica cuál es la mejor leche sin que te vean la cara. Un episodio rápido, claro y sin rodeos; Información seria, pero contada en modo chill. Dale play y... ¡Entérate!
