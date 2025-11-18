Mientras México enfrenta un boom de personas buscando ayuda contra las adicciones, también arde el debate por policías que rompieron protocolos en la marcha Gen Z. El AIFA seguirá viviendo de subsidios, Disney suelta el tráiler de Moana live-action, Trump vuelve a amenazar a México (sí, otra vez), las remesas bajan en Zacatecas y Profeco explica cuál es la mejor leche sin que te vean la cara. Un episodio rápido, claro y sin rodeos; Información seria, pero contada en modo chill. Dale play y... ¡Entérate!