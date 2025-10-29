Más Información
San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión
Se reúnen embajador Johnson, De la Fuente y Raymundo Morales tras ataque de EU a “narcolanchas”; acuerdan coordinación marítima
FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Avanza recuperación de Jazlyn Azuleth, nieta de la señora Alicia Matías, afectada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.
Hablamos en Bogotá con Kelly Cabana, periodista internacional de La FM de RCN, en Ciudad de México con Karolina Gilas, profesora de ciencia política de la UNAM, y en Madrid con Enrique Rodríguez Coello, corresponsal de Blu Radio.
Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “yestonoestodo.georgetown.edu” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]