La marea se mueve fuerte en el gabinete: la Secretaría de Marina sigue con cambios de rumbo y nadie sabe quién trae el timón. Mientras tanto, el gobierno promete blindar a los productores de limón en Michoacán (porque los criminales no perdonan ni la limonada). Pemex vuelve a estar en números rojos, el Azteca presume avance, y el huracán Melissa amenaza con arrasar el Caribe. Además: Uber se libra de las multas en aeropuertos y Santa Fe Klan arma su propio “baile prohibido” en Guanajuato.

Política, desastres naturales y mucha jocosidad… todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!