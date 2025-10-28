Más Información

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

CFE gana casi 57 mil mdp en el tercer trimestre del 2025

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida

Acusan a director del DIF de Hidalgo de matar a edil

La tragedia en Poza Rica no para; muere Doña Elodia, la mujer que se volvió viral al abrazar a su esposo en medio de la inundación

Detienen a cuatro por muerte de aficionado del Cruz Azul; su situación jurídica se definirá tras la necropsia, señala Fiscalía

La marea se mueve fuerte en el gabinete: la Secretaría de Marina sigue con cambios de rumbo y nadie sabe quién trae el timón. Mientras tanto, el gobierno promete blindar a los productores de limón en Michoacán (porque los criminales no perdonan ni la limonada). Pemex vuelve a estar en números rojos, el Azteca presume avance, y el huracán Melissa amenaza con arrasar el Caribe. Además: Uber se libra de las multas en aeropuertos y Santa Fe Klan arma su propio “baile prohibido” en Guanajuato.

Política, desastres naturales y mucha jocosidad… todo en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!

