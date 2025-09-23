Adán Augusto López se encuentra bajo la lupa. Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura clave en Morena, tiene varios frentes abiertos que podrían redefinir su papel político. ¿Hasta dónde llegan sus alianzas, tensiones y apuestas? Salvador Camarena, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hay respaldo internacional al reconocimiento a Palestina como Estado. México se suma / Cambios migratorios en Estados Unidos: aumento en el costo de la visa H1B enciende las alertas en empresas y trabajadores extranjeros / Jimmy Kimmel regresa hoy a la televisión tras polémica suspensión de ABC.