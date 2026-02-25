La Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de Donald Trump en materia comercial, específicamente sobre sus aranceles. ¿Qué fue lo que pasó y qué efectos tiene esto para México? Kenneth Smith Ramos, Socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.

En otros temas:

Jalisco regresa a la normalidad luego del operativo donde fue abatido ‘El Mencho’, aunque las autoridades se mantienen alertas / Donald Trump presenta ante el Congreso su discurso sobre el Estado de la Nación. ¿Qué dijo?