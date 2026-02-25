Más Información
Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales
México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz
Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"
Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”
La Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de Donald Trump en materia comercial, específicamente sobre sus aranceles. ¿Qué fue lo que pasó y qué efectos tiene esto para México? Kenneth Smith Ramos, Socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.
En otros temas:
Jalisco regresa a la normalidad luego del operativo donde fue abatido ‘El Mencho’, aunque las autoridades se mantienen alertas / Donald Trump presenta ante el Congreso su discurso sobre el Estado de la Nación. ¿Qué dijo?
