Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Investigan a policías de 38 municipios de Michoacán por vínculos con el CJNG

Revelan numerosos daños por quemas en Aguililla

La Suprema Corte de Estados Unidos falló en contra de Donald Trump en materia comercial, específicamente sobre sus aranceles. ¿Qué fue lo que pasó y qué efectos tiene esto para México? Kenneth Smith Ramos, Socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.

En otros temas:

Jalisco regresa a la normalidad luego del operativo donde fue abatido ‘El Mencho’, aunque las autoridades se mantienen alertas / Donald Trump presenta ante el Congreso su discurso sobre el Estado de la Nación. ¿Qué dijo?

