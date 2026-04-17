La guerra en Medio Oriente sigue en una pausa frágil ¿Va a aceptar Netanyahu el alto al fuego en Líbano? ¿Y va a aceptar Hezbolá el alto al fuego negociado entre Trump y Netanyahu? Brenda Estefan, analista internacional nos habla al respecto.

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