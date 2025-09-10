El Paquete Económico 2026 llegó al Congreso cargado de señales. Marca el inicio de una ruta presupuestaria clave para el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo y en qué se gastará? ¿Cómo nos afectará a los mexicanos? Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

En otros temas:

Se cumplió un año de la guerra entre 'La Mayiza' y 'Los Chapitos', mientras la violencia no da tregua en Sinaloa / Nepal en llamas: dimite el primer ministro tras protestas juveniles por censura digital y casos de nepotismo de la clase política.