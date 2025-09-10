Más Información
El Paquete Económico 2026 llegó al Congreso cargado de señales. Marca el inicio de una ruta presupuestaria clave para el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo y en qué se gastará? ¿Cómo nos afectará a los mexicanos? Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.
En otros temas:
Se cumplió un año de la guerra entre 'La Mayiza' y 'Los Chapitos', mientras la violencia no da tregua en Sinaloa / Nepal en llamas: dimite el primer ministro tras protestas juveniles por censura digital y casos de nepotismo de la clase política.