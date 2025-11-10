Mientras el CJNG monta su propia “narcoescuela” en 21 municipios, el gobierno responde con el Plan Michoacán y 12 mil militares más en las calles. Pero entre el ruido de los helicópteros y los villancicos del Centro Histórico, el país sigue su rutina: campesinos esperando apoyos para la cosecha, barrios gentrificados sin avance y bancos que, por primera vez desde 2020, ven caer sus ganancias.

Y para cerrar con un toque humano (y musical), Ana Gabriel alza la voz y condena la violencia en México tras la muerte de Carlos Manzo. 🎶🇲🇽

Un episodio donde la realidad nacional se mezcla con esperanza, reclamos y luces de Navidad. Dale play y... ¡Entérate!