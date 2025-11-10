Más Información

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Mientras el CJNG monta su propia “narcoescuela” en 21 municipios, el gobierno responde con el Plan Michoacán y 12 mil militares más en las calles. Pero entre el ruido de los helicópteros y los villancicos del Centro Histórico, el país sigue su rutina: campesinos esperando apoyos para la cosecha, barrios gentrificados sin avance y bancos que, por primera vez desde 2020, ven caer sus ganancias.

Y para cerrar con un toque humano (y musical), Ana Gabriel alza la voz y condena la violencia en México tras la muerte de Carlos Manzo. 🎶🇲🇽

Un episodio donde la realidad nacional se mezcla con esperanza, reclamos y luces de Navidad. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]