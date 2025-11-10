Más Información
Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice
Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal
Mientras el CJNG monta su propia “narcoescuela” en 21 municipios, el gobierno responde con el Plan Michoacán y 12 mil militares más en las calles. Pero entre el ruido de los helicópteros y los villancicos del Centro Histórico, el país sigue su rutina: campesinos esperando apoyos para la cosecha, barrios gentrificados sin avance y bancos que, por primera vez desde 2020, ven caer sus ganancias.
Y para cerrar con un toque humano (y musical), Ana Gabriel alza la voz y condena la violencia en México tras la muerte de Carlos Manzo. 🎶🇲🇽
Un episodio donde la realidad nacional se mezcla con esperanza, reclamos y luces de Navidad. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]