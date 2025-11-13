Al fin terminó la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y fue un desenlace bastante accidentado para los equipos, desde despidos de técnicos, hasta lesiones graves y probables suspensiones. Al menos desde el Play-In, Pumas y Pachuca se enfrentarán con bajas e inestabilidad.

Se viene una nueva Fecha FIFA para la Selección Mexicana, con novedades y sorpresas, Javier Aguirre intentará sacarle el mejor provecho a dos rivales clasificados al Mundial. Por lo pronto, se confirmó que la estrella del América, Álvaro Fidalgo, sí será convocado al Tri. ¿Lo vamos subiendo al barco rumbo al Mundial?

De esto y mucho más platicamos en este episodio. ¡No te pierdas el parlay de la semana! ¡Bienvenido a Línea de Fondo!