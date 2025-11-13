Más Información

Dan banderazo de salida a El Buen Fin 2025; calculan ventas por 200 mil millones de pesos

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Embajador Ronald Johnson resalta "excelente" cooperación con México; "seguiremos fortaleciendo esta relación", dice

SEP asegura que ha respondido a demandas de la CNTE; informa sobre apoyos y avance de acuerdos

Obispo acusa negligencia en la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez; autoridades están rebasadas, afirma

Diócesis de Cuautitlán pide a autoridades continuar investigaciones para esclarecer muerte de sacerdote Ernesto Baltazar

Fallece Brandon López, policía que enfrentó a asaltantes en la GAM; "responsables serán llevados ante la justicia", asegura Pablo Vázquez

Al fin terminó la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y fue un desenlace bastante accidentado para los equipos, desde despidos de técnicos, hasta lesiones graves y probables suspensiones. Al menos desde el Play-In, Pumas y Pachuca se enfrentarán con bajas e inestabilidad.

Se viene una nueva Fecha FIFA para la Selección Mexicana, con novedades y sorpresas, Javier Aguirre intentará sacarle el mejor provecho a dos rivales clasificados al Mundial. Por lo pronto, se confirmó que la estrella del América, Álvaro Fidalgo, sí será convocado al Tri. ¿Lo vamos subiendo al barco rumbo al Mundial?

De esto y mucho más platicamos en este episodio. ¡No te pierdas el parlay de la semana! ¡Bienvenido a Línea de Fondo!

