Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa
Embajador Ronald Johnson resalta "excelente" cooperación con México; "seguiremos fortaleciendo esta relación", dice
Obispo acusa negligencia en la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez; autoridades están rebasadas, afirma
Diócesis de Cuautitlán pide a autoridades continuar investigaciones para esclarecer muerte de sacerdote Ernesto Baltazar
Al fin terminó la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y fue un desenlace bastante accidentado para los equipos, desde despidos de técnicos, hasta lesiones graves y probables suspensiones. Al menos desde el Play-In, Pumas y Pachuca se enfrentarán con bajas e inestabilidad.
Se viene una nueva Fecha FIFA para la Selección Mexicana, con novedades y sorpresas, Javier Aguirre intentará sacarle el mejor provecho a dos rivales clasificados al Mundial. Por lo pronto, se confirmó que la estrella del América, Álvaro Fidalgo, sí será convocado al Tri. ¿Lo vamos subiendo al barco rumbo al Mundial?
De esto y mucho más platicamos en este episodio. ¡No te pierdas el parlay de la semana! ¡Bienvenido a Línea de Fondo!
