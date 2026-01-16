Más Información

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón

Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

Checo Pérez ya debutó con Cadillac en el Circuito de Silverstone

Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney llevan una semana desaparecidas; salieron de su casa en el Edomex con una maleta

Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney llevan una semana desaparecidas; salieron de su casa en el Edomex con una maleta

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Regresa el futbol mexicano y por supuesto que hay mucho de que platicar en este episodio de Línea de Fondo

Sabemos que en la Liga MX la probabilidades para ser campeón se han reducido a un selecto grupo de 5 equipos, que ustedes bien saben son los que más recursos tienen, como el actual bicampeón, Toluca; los millonetas del norte del país como son Tigres y Rayados; y por supuesto, dos de los más populares en México, América y Cruz Azul. Aunque quizá este torneo no sean del todo favoritos, pues lo que respecta a las Águilas, el rearmado del equipo no parece ideal y ya empieza a señalar responsabilidad de su técnico, André Jardine. Por su parte, Nicolás Larcamón ha dejado dudas respecto a su capacidad como entrenador de un equipo grande como La Máquina, pese a que la plantilla está confeccionada a su gusto y la inversión ha sido millonaria. ¿Podrán ambos "profes" con la presión extra en este Clausura 2026? En LDF lo analizamos y ya saben que leemos sus comentarios en todas las plataformas

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]