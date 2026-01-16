Regresa el futbol mexicano y por supuesto que hay mucho de que platicar en este episodio de Línea de Fondo

Sabemos que en la Liga MX la probabilidades para ser campeón se han reducido a un selecto grupo de 5 equipos, que ustedes bien saben son los que más recursos tienen, como el actual bicampeón, Toluca; los millonetas del norte del país como son Tigres y Rayados; y por supuesto, dos de los más populares en México, América y Cruz Azul. Aunque quizá este torneo no sean del todo favoritos, pues lo que respecta a las Águilas, el rearmado del equipo no parece ideal y ya empieza a señalar responsabilidad de su técnico, André Jardine. Por su parte, Nicolás Larcamón ha dejado dudas respecto a su capacidad como entrenador de un equipo grande como La Máquina, pese a que la plantilla está confeccionada a su gusto y la inversión ha sido millonaria. ¿Podrán ambos "profes" con la presión extra en este Clausura 2026? En LDF lo analizamos y ya saben que leemos sus comentarios en todas las plataformas