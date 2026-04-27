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Claude Mythos Preview, el nuevo modelo de Anthropic, no será lanzado al público en general porque, según la propia empresa, ha cruzado un umbral delicado: puede encontrar y explotar vulnerabilidades de software a un nivel que antes estaba reservado a equipos muy sofisticados de ciberseguridad. Es decir, puede encontrar agujeros en sistemas operativos, navegadores y programas críticos. ¿Qué pasa si una herramienta así cae en manos equivocadas? Emilio 'Pizu' Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla al respecto.
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