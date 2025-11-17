En este capítulo nos metemos al home office legislativo, donde algunos diputados ya ni se conectan… pero eso sí, el justificante lo entregan puntualito. Además, te contamos por qué la Línea 1 del Metro promete aguantar otros 50 años (ojalá que nosotros también), cómo los casinos digitales podrían convertirse en el nuevo paraíso del lavado de dinero y qué está pasando en Chile rumbo a su segunda vuelta electoral entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Dale play y... ¡Entérate!