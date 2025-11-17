Más Información
Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala
No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste
Sheinbaum anuncia construcción de planta productora de Chocolate Bienestar en Tabasco; tendrá inversión de 80 mdp
Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”
En este capítulo nos metemos al home office legislativo, donde algunos diputados ya ni se conectan… pero eso sí, el justificante lo entregan puntualito. Además, te contamos por qué la Línea 1 del Metro promete aguantar otros 50 años (ojalá que nosotros también), cómo los casinos digitales podrían convertirse en el nuevo paraíso del lavado de dinero y qué está pasando en Chile rumbo a su segunda vuelta electoral entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Dale play y... ¡Entérate!
