Más Información

Crónica: En pangas, comunidades reciben kits de medicinas

Crónica: En pangas, comunidades reciben kits de medicinas

“Mi trabajo definirá mi futuro político”: entrevista a María Teresa Ealy Díaz

“Mi trabajo definirá mi futuro político”: entrevista a María Teresa Ealy Díaz

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

“Hay que apoyar a la Presidenta; todavía es temporada de zopilotes”: los mensajes de AMLO a Sheinbaum en su reaparición

“Hay que apoyar a la Presidenta; todavía es temporada de zopilotes”: los mensajes de AMLO a Sheinbaum en su reaparición

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Aumenta 300% expedición de licencias para motocicletas

Aumenta 300% expedición de licencias para motocicletas

Proponen ampliar subsidio de tenencia en CDMX

Proponen ampliar subsidio de tenencia en CDMX

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no es solo un relevo administrativo: abre interrogantes sobre el rumbo de la justicia en México y las fuerzas que se disputan su control. ¿Qué está pasando en la FGR y en el Gobierno? ¿Quién gana y quién pierde con la salida de Gertz? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otro tema:

Reaparece Andrés Manuel López Obrador. Niega que vaya a realizar gira por el país para presentar su libro, pero advierte que saldrá de su finca si se atenta contra la democracia o la soberanía de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]