La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no es solo un relevo administrativo: abre interrogantes sobre el rumbo de la justicia en México y las fuerzas que se disputan su control. ¿Qué está pasando en la FGR y en el Gobierno? ¿Quién gana y quién pierde con la salida de Gertz? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otro tema:

Reaparece Andrés Manuel López Obrador. Niega que vaya a realizar gira por el país para presentar su libro, pero advierte que saldrá de su finca si se atenta contra la democracia o la soberanía de México.