Esta semana se puso intensa: Salinas Pliego ya no se salva y deberá pagar 48 mil millones de pesos al SAT (sí, 48 mil millones). Mientras tanto, los nuevos proyectos arquitectónicos de Donald Trump desatan polémica en redes y entre especialistas. En Michoacán, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, reconoce que “hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo” tras el asesinato de Carlos Manzo. Además, el Congreso aprueba nuevas agravantes contra el despojo, y surge otra bomba mediática: reportan una orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante.

Un episodio cargado de política, justicia, controversias y debates que están moviendo el panorama nacional e internacional. Ponte los audífonos, dale play y... ¡Entérate!