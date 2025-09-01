Más Información

Hoy regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes: SEP

Hoy regresan a las aulas 23.4 millones de estudiantes: SEP

Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Reaparece Pío López Obrador tras exoneración del INE y alega daño emocional por videos; “una disculpa no alcanza”, dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia

Fiscalía de Zacatecas confirma que cuerpo hallado en SLP es de Karina, la madre buscadora; fue reconocida por su familia

Protestan por abuso sexual de niña de 9 años dentro de instalaciones de la Sedena en Cozumel; detienen a presunto responsable

Protestan por abuso sexual de niña de 9 años dentro de instalaciones de la Sedena en Cozumel; detienen a presunto responsable

Tras la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' Zambada en una corte de Nueva York en Estados Unidos, se ha generado una gran expectativa sobre si ahora sí conoceremos las entrañas de cómo funciona el narco y de quiénes han sido los policías, militares y políticos sobornados en México. ¿Hasta dónde llevará el caso de Ismael 'El Mayo' Zambada? Carlos Pérez Ricart, analista, escritor y profesor-investigador del CIDE, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses