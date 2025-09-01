Tras la declaración de culpabilidad de 'El Mayo' Zambada en una corte de Nueva York en Estados Unidos, se ha generado una gran expectativa sobre si ahora sí conoceremos las entrañas de cómo funciona el narco y de quiénes han sido los policías, militares y políticos sobornados en México. ¿Hasta dónde llevará el caso de Ismael 'El Mayo' Zambada? Carlos Pérez Ricart, analista, escritor y profesor-investigador del CIDE, nos habla al respecto.

