En tiempos donde los egos, los celos y los círculos cerrados frenan el avance colectivo, surge una pregunta clave: ¿qué tipo de liderazgo necesita México para romper esas barreras y abrir caminos de colaboración auténtica? Javier Treviño nos presenta “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú”, su más reciente libro.

En otros temas:

Adiós a Alejandro Gertz Manero. El Senado aprueba su renuncia e inicia el proceso para designar al nuevo titular de la FGR / Una filtración de una llamada entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el exministro ruso, Yuri Ushakov, tensa las negociaciones del acuerdo de paz en Ucrania.