Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Alejandro Gertz Manero y sus pasos por la FGR; prometió una Fiscalía General donde “se conozca la verdad”

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

IP gasta mil 56 mdp para protegerse de actos vandálicos

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Lluvias dejan severos daños en 9 municipios

En tiempos donde los egos, los celos y los círculos cerrados frenan el avance colectivo, surge una pregunta clave: ¿qué tipo de liderazgo necesita México para romper esas barreras y abrir caminos de colaboración auténtica? Javier Treviño nos presenta “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú”, su más reciente libro.

Adiós a Alejandro Gertz Manero. El Senado aprueba su renuncia e inicia el proceso para designar al nuevo titular de la FGR / Una filtración de una llamada entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el exministro ruso, Yuri Ushakov, tensa las negociaciones del acuerdo de paz en Ucrania.

