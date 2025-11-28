Más Información
Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola
Alejandro Gertz Manero y sus pasos por la FGR; prometió una Fiscalía General donde “se conozca la verdad”
Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto
En tiempos donde los egos, los celos y los círculos cerrados frenan el avance colectivo, surge una pregunta clave: ¿qué tipo de liderazgo necesita México para romper esas barreras y abrir caminos de colaboración auténtica? Javier Treviño nos presenta “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú”, su más reciente libro.
Adiós a Alejandro Gertz Manero. El Senado aprueba su renuncia e inicia el proceso para designar al nuevo titular de la FGR / Una filtración de una llamada entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el exministro ruso, Yuri Ushakov, tensa las negociaciones del acuerdo de paz en Ucrania.
