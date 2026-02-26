Finalmente, y luego de una fuerte discusión entre los partidos de la autollamada 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la propuesta de la reforma electoral que propone apruebe el Congreso ¿Va a pasar? Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, nos habla al respecto.

En otro tema:

Familiares de “El Mencho” solicitan la entrega del cuerpo del capo. Estados Unidos levanta todas las restricciones implementadas tras los hechos de violencia por el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.