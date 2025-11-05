Más Información

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Seguros para autos, estancados desde la pandemia en México

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

Detectan por lo menos 800 casas construidas en zona de reserva ecológica en Tepoztlán, como el caso de Gerardo Fernández Noroña

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Nuevo plan para pacificar Michoacán (sí, otro más), Sheinbaum enfrenta un momento incómodo, los demócratas ganan elecciones clave, la CDMX aprueba 27 mil viviendas con la norma 26 y los seguros de autos siguen en pausa desde la pandemia.

Noticias contadas sin sueño, con humor y un toque de jocosidad. Dale play y... ¡Entérate!

