Más Información
Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma
Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Nuevo plan para pacificar Michoacán (sí, otro más), Sheinbaum enfrenta un momento incómodo, los demócratas ganan elecciones clave, la CDMX aprueba 27 mil viviendas con la norma 26 y los seguros de autos siguen en pausa desde la pandemia.
Noticias contadas sin sueño, con humor y un toque de jocosidad. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]