El desempeño de la economía de México no es exactamente música para inversionistas, consumidores ni para quienes todavía creen que el nearshoring se iba a materializar por generación espontánea. La economía se contrajo en el primer trimestre del año. ¿Por qué no crece México? Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

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