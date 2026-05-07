Más Información

INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha

INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha

"Quiero ver a Rocha vestido de naranja y de vecino de Maduro"; Germán Martínez y Rodolfo de la Guarda participan en Con los de Casa

"Quiero ver a Rocha vestido de naranja y de vecino de Maduro"; Germán Martínez y Rodolfo de la Guarda participan en Con los de Casa

FGR revela inventario de narcolaboratorio en Chihuahua; decomisa 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos

FGR revela inventario de narcolaboratorio en Chihuahua; decomisa 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos

"Por eso están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel se lanza contra el PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista

"Por eso están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel se lanza contra el PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; morenistas protestan por condecoración

Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; morenistas protestan por condecoración

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

“A Morena y aliados nos conviene ir juntos”: César Cravioto

Con votos del PVEM, Morena ganó 6 alcaldías

Con votos del PVEM, Morena ganó 6 alcaldías

“El reto será lograr que la gente vote”

“El reto será lograr que la gente vote”

El desempeño de la economía de México no es exactamente música para inversionistas, consumidores ni para quienes todavía creen que el nearshoring se iba a materializar por generación espontánea. La economía se contrajo en el primer trimestre del año. ¿Por qué no crece México? Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

En otros temas:

Donald Trump advierte: o México hace su trabajo en materia de combate al narcotráfico, o lo hará Estados Unidos / Javier Aguirre les pone un ultimátum a los jugadores de la Selección rumbo al Mundial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]