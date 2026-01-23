Más Información

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” con captura de “El Botox”; aún no hay justicia, afirma

Tras detención de "El Botox" Grecia Quiroz confía que pronto haya justicia para su esposo, Carlos Manzo; envió mensaje a García Harfuch

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

EU nombra nueva jefa de misión diplomática para Venezuela; se trata de Laura Dogu que era embajadora en Nicaragua

El Gobierno insiste en que la economía mexicana va viento en popa, pero ¿las cifras respaldan esta afirmación? ¿Cómo cerró la economía en 2025 y qué se puede esperar para 2026? Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto.

En otros temas:

Emmanuel Macron y el “efecto Top Gun” sacuden las bolsas / Los Oscar 2026 ya tienen nominados: Sinners rompe récord histórico con 16 menciones.

