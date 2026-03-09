Mientras el gobierno ha querido colocar el debate de la reforma electoral en los plurinominales, el costo del sistema y el recorte al financiamiento público, el problema más grave del sistema electoral mexicano está en otro lado: en el dinero ilegal que entra a las campañas. Ernesto Núñez, periodista y analista político, nos habla al respecto.Encuesta:https://elpais.com/mexico/2026-03-06/mas-del-80-respalda-las-principales-propuestas-de-la-reforma-electoral.html

