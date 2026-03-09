Más Información
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes
UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos
Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M
Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos
Mientras el gobierno ha querido colocar el debate de la reforma electoral en los plurinominales, el costo del sistema y el recorte al financiamiento público, el problema más grave del sistema electoral mexicano está en otro lado: en el dinero ilegal que entra a las campañas. Ernesto Núñez, periodista y analista político, nos habla al respecto.Encuesta:https://elpais.com/mexico/2026-03-06/mas-del-80-respalda-las-principales-propuestas-de-la-reforma-electoral.html
