Más Información

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Planta de Mazda se queda en México, asegura Sheinbaum tras reunión con Masahiro Moro; hay potencial, afirma

Planta de Mazda se queda en México, asegura Sheinbaum tras reunión con Masahiro Moro; hay potencial, afirma

“Dios se la llevó, allá, con su papá”; despiden a Tiffany, víctima 32 de la explosión en Iztapalapa

“Dios se la llevó, allá, con su papá”; despiden a Tiffany, víctima 32 de la explosión en Iztapalapa

Afinan las reglas para planes de Protección Civil de gaseras

Afinan las reglas para planes de Protección Civil de gaseras

Suspenden bombeo de agua en Tuxpan tras derrame

Suspenden bombeo de agua en Tuxpan tras derrame

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, en un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburo como parte de la estrategia de combate al huachicol. Al comparecer ante el pleno del Senado, García Harfuch también dijo que se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas y se aseguraron 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]