Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, en un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburo como parte de la estrategia de combate al huachicol. Al comparecer ante el pleno del Senado, García Harfuch también dijo que se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas y se aseguraron 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. Dale play y... ¡Entérate!