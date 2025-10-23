Más Información
Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas
Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados
Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista
Planta de Mazda se queda en México, asegura Sheinbaum tras reunión con Masahiro Moro; hay potencial, afirma
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, en un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado 98 millones de litros de hidrocarburo como parte de la estrategia de combate al huachicol. Al comparecer ante el pleno del Senado, García Harfuch también dijo que se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas y se aseguraron 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible. Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]