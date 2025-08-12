El TEPJF ordenó a la ciudadana Karla Estrella disculparse por 30 días consecutivos con la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, quien la acusó de Violencia Política de Género. El plazo finalizó, pero ¿qué significa todo esto para la democracia mexicana? Jorge García Orozco, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

La presidenta Claudia Sheinbaum instala formalmente la Comisión para la Reforma Electoral. Anuncia que la oposición queda fuera de la discusión inicial / Donald Trump amplía el plazo de aranceles a China: 90 días más para lograr un acuerdo que redefina la relación económica entre ambos países.