Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos
Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice
Ministros electos presentan impugnación contra multas por acordeones electorales; Tribunal recibe 76 recursos en total
Pronostican lluvias fuertes y caída de granizo para este martes 12 de agosto; revisa aquí los estados afectados
Localizan sin vida a exlocutora de radio en Silao, Guanajuato; su cuerpo presentaba huellas de violencia
El TEPJF ordenó a la ciudadana Karla Estrella disculparse por 30 días consecutivos con la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, quien la acusó de Violencia Política de Género. El plazo finalizó, pero ¿qué significa todo esto para la democracia mexicana? Jorge García Orozco, periodista, nos habla al respecto.
En otros temas:
La presidenta Claudia Sheinbaum instala formalmente la Comisión para la Reforma Electoral. Anuncia que la oposición queda fuera de la discusión inicial / Donald Trump amplía el plazo de aranceles a China: 90 días más para lograr un acuerdo que redefina la relación económica entre ambos países.