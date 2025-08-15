Más Información

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes

México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes

Nueva Corte alista uso de toga; Arístedes Guerrero, “ministro chicharrón”, presume la suya en redes

Nueva Corte alista uso de toga; Arístedes Guerrero, “ministro chicharrón”, presume la suya en redes

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

La Zaragoza, una calzada de socavones

La Zaragoza, una calzada de socavones

Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

¿Hasta cuándo permanecerá suspendida la Plaza Mítikah? Esto es lo que advierte la alcaldía Benito Juárez

¿Hasta cuándo permanecerá suspendida la Plaza Mítikah? Esto es lo que advierte la alcaldía Benito Juárez

Una de las promesas de Donald Trump en campaña fue acabar con la guerra en Ucrania. Ahora, el mundo entero observa. Dos líderes, dos superpotencias, cara a cara. Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen hoy en Alaska. ¿Qué está en juego? ¿Paz, poder, territorio? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos, vinculado al caso Odebrecht / Trump será anfitrión en los Kennedy Center Honors 2025. Los premiados tienen cierta afinidad con el republicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses