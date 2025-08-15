Más Información
Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones
México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes
Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación
Una de las promesas de Donald Trump en campaña fue acabar con la guerra en Ucrania. Ahora, el mundo entero observa. Dos líderes, dos superpotencias, cara a cara. Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen hoy en Alaska. ¿Qué está en juego? ¿Paz, poder, territorio? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.
En otros temas:
Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos, vinculado al caso Odebrecht / Trump será anfitrión en los Kennedy Center Honors 2025. Los premiados tienen cierta afinidad con el republicano.