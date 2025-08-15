Una de las promesas de Donald Trump en campaña fue acabar con la guerra en Ucrania. Ahora, el mundo entero observa. Dos líderes, dos superpotencias, cara a cara. Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen hoy en Alaska. ¿Qué está en juego? ¿Paz, poder, territorio? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos, vinculado al caso Odebrecht / Trump será anfitrión en los Kennedy Center Honors 2025. Los premiados tienen cierta afinidad con el republicano.