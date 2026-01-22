Más Información
Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR
"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero
Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán
Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo
Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ
Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial
El gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas vinculadas a organizaciones criminales. Las preguntas obvias son: ¿quiénes son y por qué ahora? y ¿Es una decisión soberana, como insiste Palacio Nacional, o la respuesta a la nueva presión de Washington a México? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.
En otros temas:
Intensa jornada en Davos: Trump se lanza contra Europa y Canadá, y anuncia acuerdo en torno a Groenlandia / Alejandro Gertz Manero comparece en el Senado donde busca ser ratificado como embajador de México en Reino Unido / El Manchester City reembolsa las entradas a sus aficionados tras derrota ante el Bodo/Glimt.
