El gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas vinculadas a organizaciones criminales. Las preguntas obvias son: ¿quiénes son y por qué ahora? y ¿Es una decisión soberana, como insiste Palacio Nacional, o la respuesta a la nueva presión de Washington a México? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Intensa jornada en Davos: Trump se lanza contra Europa y Canadá, y anuncia acuerdo en torno a Groenlandia / Alejandro Gertz Manero comparece en el Senado donde busca ser ratificado como embajador de México en Reino Unido / El Manchester City reembolsa las entradas a sus aficionados tras derrota ante el Bodo/Glimt.