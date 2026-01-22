Más Información

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

El gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 personas vinculadas a organizaciones criminales. Las preguntas obvias son: ¿quiénes son y por qué ahora? y ¿Es una decisión soberana, como insiste Palacio Nacional, o la respuesta a la nueva presión de Washington a México? Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Intensa jornada en Davos: Trump se lanza contra Europa y Canadá, y anuncia acuerdo en torno a Groenlandia / Alejandro Gertz Manero comparece en el Senado donde busca ser ratificado como embajador de México en Reino Unido / El Manchester City reembolsa las entradas a sus aficionados tras derrota ante el Bodo/Glimt.

