El Tren Maya anda en modo “influencer” y ahora pesca pasajeros directo desde las redes. Mientras tanto, en la Cuauhtémoc se amontonan los planes inmobiliarios, los cárteles mexicanos ya producen en Europa (sí, así de globalizados), y la licencia permanente se vuelve eterna… literalmente. Playa Bagdad se mete en polémica por nuevos letreros, y Alex Fernández pospone su concierto en Uruapan por la ola de violencia y en memoria de Carlos Manzo. Un episodio con más giros que novela de las 9. Dale play y... ¡Entérate!