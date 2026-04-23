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Lo que estamos viendo dentro de Morena no es un simple ajuste de posiciones, sino un reacomodo que dice mucho sobre cómo se está reorganizando el poder en la antesala de las elecciones del 2027. Federico Berrueto, analista político, nos habla al respecto.
En otros temas:
Morena propone mover la elección judicial a 2028. Sheinbaum lo analiza / De Ucrania a Teherán: las lecciones militares que unos aprenden de otros.
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