Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Alejandro Gertz Manero y sus pasos por la FGR; prometió una Fiscalía General donde “se conozca la verdad”

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

IP gasta mil 56 mdp para protegerse de actos vandálicos

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Lluvias dejan severos daños en 9 municipios

En este episodio te contamos cómo la renuncia de Gertz Manero reacomoda el tablero político mientras Godoy suena fuerte para llegar a la Fiscalía. Además, te llevamos al centro de las lluvias que dejaron daños en nueve municipios, revisamos por qué la iniciativa privada ha tenido que gastar más de mil millones de pesos para blindarse de actos vandálicos y te narramos el “rotundo fracaso” en la restauración del Centro Kalan. También analizamos el explosivo reporte de The Washington Post sobre la posible salida de Maduro a Turquía si EU interviene en Venezuela. Y para cerrar con ritmo, te contamos qué preparan Bad Bunny, Dua Lipa, Caifanes y otros artistas para despedir el año.

Política, caos climático, dinero, controversias… y música para sobrevivirlo todo. Dale play y... ¡Entérate!

