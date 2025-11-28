En este episodio te contamos cómo la renuncia de Gertz Manero reacomoda el tablero político mientras Godoy suena fuerte para llegar a la Fiscalía. Además, te llevamos al centro de las lluvias que dejaron daños en nueve municipios, revisamos por qué la iniciativa privada ha tenido que gastar más de mil millones de pesos para blindarse de actos vandálicos y te narramos el “rotundo fracaso” en la restauración del Centro Kalan. También analizamos el explosivo reporte de The Washington Post sobre la posible salida de Maduro a Turquía si EU interviene en Venezuela. Y para cerrar con ritmo, te contamos qué preparan Bad Bunny, Dua Lipa, Caifanes y otros artistas para despedir el año.

Política, caos climático, dinero, controversias… y música para sobrevivirlo todo. Dale play y... ¡Entérate!