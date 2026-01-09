México enfrenta escenarios que podrían redefinir las reglas del juego en este 2026: concentración de poder, un crecimiento económico debilitado por la incertidumbre jurídica y la volatilidad internacional, además de los desafíos de seguridad y gobernabilidad territorial. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, nos habla al respecto.

En otros temas:

Una actualización de lo más relevante ocurrido en las últimas 24 horas en torno a Venezuela. Fuertes movilizaciones en Teherán y otras ciudades iraníes, donde el gobierno decidió cortar las comunicaciones.