Más Información

“Baja cifra de homicidios 40% en este sexenio”

“Baja cifra de homicidios 40% en este sexenio”

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

La cuesta de enero duplicará la de 2025

La cuesta de enero duplicará la de 2025

Crece la tensión en Minneapolis por muerte de mujer

Crece la tensión en Minneapolis por muerte de mujer

América Latina, entre turbulencias y elecciones

América Latina, entre turbulencias y elecciones

María Corina Machado celebra excarcelaciones en Venezuela; las califica como "un acto de restitución moral"

María Corina Machado celebra excarcelaciones en Venezuela; las califica como "un acto de restitución moral"

México enfrenta escenarios que podrían redefinir las reglas del juego en este 2026: concentración de poder, un crecimiento económico debilitado por la incertidumbre jurídica y la volatilidad internacional, además de los desafíos de seguridad y gobernabilidad territorial. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, nos habla al respecto.

En otros temas:

Una actualización de lo más relevante ocurrido en las últimas 24 horas en torno a Venezuela. Fuertes movilizaciones en Teherán y otras ciudades iraníes, donde el gobierno decidió cortar las comunicaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]