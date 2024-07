Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", quien es el atacante confeso de Ciro Gómez Leyva dijo que aunque no sabe por qué quisieron matar al periodista, cree que fue porque “iba a hablar de más”.

En un nuevo fragmento de la entrevista que sostuvo con la activista Saskia Niño de Rivera, y que fue presentada por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, "El Bart" dijo que los periodistas “luego se meten con quien no deben”.

“Ese es el tema con los periodistas, que por querer sacar su nota luego se meten con quien no deben o hablan de más, no se ponen a pensar que esas personas tienen un paro más arriba que ellos”, declaró en la entrevista para el podcast “Penitenciaria”.

Martínez Jiménez, quien es el acusado de disparar contra el periodista en el atentado que sufrió en diciembre de 2022, fue cuestionado sobre si volvería a hacer todo, respondió que "sí lo volvería a hacer pero con más precaución”.

“El Bart” narró cómo fue el primer encuentro que tuvo con el periodista luego del atentado, cuando se vieron en una audiencia en el Reclusorio Norte.

Dijo que él no sabía que el periodista iba a estar presente en la audiencia y que durante el desarrollo “volteaba a verme, más que nada a mi, a mi nomas era al que me veía… Me tuvo de frente para reconocerme”, dijo al describir cómo fue su primer encuentro tras el atentado.

La activista Saskia Niño de Rivera entrevistó en Santa Martha a Héctor Eduardo Jiménez "El Bart", quien presuntamente disparó contra el periodista Ciro Gómez Leyva para asesinarlo, el pasado 15 de diciembre de 2022.

