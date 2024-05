Yeidckol Polevnsky, diputada de Morena, cuestionó cómo “teniendo una gente de la valía de Beatriz Paredes”, la posición de equivocó y eligió a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial.

“Lo que yo de verdad no alcanzo a entender es cómo teniendo una gente de la valía de Beatriz Paredes, se equivocaron y pusieron a una candidata como la que pusieron, que no tiene capacidad de nada. Miren, hoy su campaña no es más que un remedo fallido y mal hecho de las anteriores campañas de Andrés Manuel”, expresó en sesión de la Comisión Permanente.

La legisladora de Morena expresó que Gálvez ha usado las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor, como “despierta México”: “Solo que ni eso le vale”.

Lee también “Alito” Moreno, dispuesto a renunciar a candidatura para diputado si Álvarez Máynez declina por Xóchitl Gálvez

Polevnsky también llamó “camaleónica” a la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD por sus expresiones de los programas sociales.

Al asegurar que Xóchitl Gálvez está en tercer lugar, Yeidckol Polevnsky dijo que “es un hecho que Movimiento Ciudadano se va a ir al segundo lugar porque su candidata no la hace”.

Yeidckol Polevnsky también criticó a Gálvez por tener una hermana privada de la libertad en Santa Martha Acatitla y acusó señalamientos contra López Obrador porque “quieren acusar a Andrés Manuel López Obrador de hasta el cambio climático”.

Lee también Carlos Loret de Mola.- Las 4 advertencias a AMLO de que habría apagones