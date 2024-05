Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, declaró que si Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, quieren verdaderamente a México, debe de declinar por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, además que harían un servicio a la patria.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, Alejandro Moreno señaló que primero está México: "Esto no es una borrachera, esto es una realidad, porque la gente tiene que reflexionar, Carlos, esto es México".

Cuestionado por Loret de Mola sobre si pueden dialogar con Máynez cuando no han parado de insultarse, "Alito" mencionó que México está por encima de todo: "Yo siempre he dicho que a los que no les guste dialogar, aunque tengamos diferencias, que se dediquen a otra cosa"

Sobre el reto que le lanzó Álvarez Máynez de bajarse de su candidatura plurinominal para diputados si es que declina por Xóchitl Gálvez, el dirigente nacional priista dijo que sí lo harían "por México".

"Claro que lo haría y que no tendría ningún inconveniente (...) Incluso vamos a dialogar, vamos a proponer y trabajar, para hacer una propuesta conjunta, yo creo que México merece que todos pongamos de nuestra parte", dijo Moreno Cárdenas.

El priista recalcó que es claro que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano no tiene posibilidad de ganar la Presidencia, porque la única que tiene oportunidad es Xóchitl Gálvez.