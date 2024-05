Más refuerzos para Brugada rumbo al 2 de junio

Faltan menos de dos semanas para el 2 de junio, día en que se llevará a cabo la elección, y nos cuentan que al equipo de Clara Brugada, la candidata a la Jefatura de Gobierno de Sigamos Haciendo Historia, han regresado cuadros con operación territorial. Nos detallan que no es que se hayan ido del todo, pero nos explican que la intención es que personajes como Jesús Valencia y Efraín y Carlos Morales —que han estado de lleno en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum— trabajen para darle más empuje a doña Clara, pues están convencidos de que ganarán la Jefatura de Gobierno, pero quieren concretar un triunfo contundente que no deje dudas y, además, que se cumpla con el plan C, es decir, muchos votos para los guindas en todos los cargos. Con las visitas de doña Claudia y los videos de apoyo a alcaldes, Morena no quiere dejar cabos sueltos.

Evalúa Taboada cerrar campaña en Iztapalapa

Nos dicen que la llamada Marea Rosa realizada en el Zócalo capitalino dejó muy satisfecho al equipo de Santiago Taboada, candidato de Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno. Con ese empuje, el aspirante y su equipo analizan el lugar para el cierre de campaña y nos dicen que está ganando la opción de que sea en Iztapalapa, bastión y hogar de su contrincante de Morena, Clara Brugada. Nos detallan que don Santiago está muy interesado en conquistar los corazones de esta zona oriente de la Ciudad, pues sabe que además de militantes del PAN, PRI y PRD, puede encontrar a gente desilusionada con el gobierno de doña Clara que le ayuden a obtener el triunfo este 2 de junio. Nos comentan que el equipo de Taboada únicamente se encuentra buscando el lugar idóneo para este evento.

No olvidan agenda animalista en el Edomex

Nos platican que en el Estado de México el gobierno de Delfina Gómez trabaja para concretar las acciones del bienestar animal. Y es que en este espacio ayer le platicamos que hay grupos de animalistas que aseguran que la entidad ha ido rezagada en varias materias para atender las diferentes problemáticas. Por ello, hoy nos comentan que se sigue trabajando en la sobrepoblación de animales en situación de calle, se está impulsado la tenencia responsable, así como la creación de un violentómetro de agresiones a los animales y actualizar los delitos de maltrato animal y su penalidad. Así que nos aseveran que la agenda no está quedando en el olvido.