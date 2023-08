La senadora Xóchitl Gálvez rechazó las acusaciones del presidente de Morena, Mario Delgado, en el sentido de que aprovechó su cargo como jefa delegacional en Miguel Hidalgo para beneficiar a sus empresas.

Entrevistada durante su visita a Michoacán, la aspirante presidencial opositora aseguró que “todo es una cortina de humo, yo creo que lo que tiene es miedo, sobre todo ahora que nos enteramos que la jefa de gobierno le retenía 2 mil pesos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, seguramente para su campaña, porque ese dinero no está”.

“Los moches los recibió Mario Delgado obviamente de la Línea 12 del Metro, que se cayó. En ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado: él no dice que los edificios son ilegales, de verdad son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina, y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra, pero ninguno de los dos edificios viola el uso de suelo, así es que yo lo he dicho claramente, en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo”, recalcó.

Xóchitl Gálvez afirmó que Morena y el gobierno lo que quieren es desviar la atención de los temas que no les conviene hablar.

“Si tienen algo contra mí que me denuncien en las instancias, pero lo que ellos buscan es una guerra sucia para desacreditarme, pero la gente sabe que soy empresaria hace 31 años y mientras mi esposo trabajaba en la empresa, el entonces esposo de Claudia(Sheinbaum) estaba recibiendo dinero en sobres o en portafolios”, remarcó.

